Назван следующий соперник Макгрегора

Конор Макгрегор проведет бой с американцем Майклом Чендлером

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор проведет бой с американцем Майклом Чендлером. Имя следующего соперника ирландца в своем Twitter назвал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Бойцов позвали на позиции тренеров в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31. В финале сезона Макгрегор и Чендлер должны сойтись в октагоне. Это произойдет в период с 30 мая по 15 августа. Точную дату и время поединка объявят позднее.

В октябре прошлого года Макгрегор заявил, что планирует вернуться в октагон в начале 2023 года. Он подчеркнул, что будет готов начать тренировочный лагерь через пару месяцев.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений.