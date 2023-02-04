Ливия призвала международные нефтяные компании вернуться в страну

Anadolu: премьер Ливии Дбейба призвал международные нефтяные компании вернуться в страну

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба призвал международные нефтяные компании вернуться к своей деятельности в Триполи. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство Anadolu.

Политик сообщил о восстановлении стабильности в Ливии и выразил надежду на возвращение иностранных нефтяных компаний.

В письменном заявлении правительства страны говорится, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) организовала в Триполи форум на тему «Поддержка нефтегазового сектора». В мероприятии участвовали ливийские министры, официальные лица страны, а также представители международных энергетических компаний, в том числе итальянской Eni, французской Total, американской ConocoPhillips, испанской Repsol, австрийской OMV и немецкой Wintershall.

Ранее сообщалось, что базирующееся в Триполи Правительство национального единства Ливии предложило российским нефтяным компаниям вернуться к переговорам с NOC. По словам министра нефти Мухаммеда Ауна, ранее компании «Татнефть» и «Газпром» получали участки на разведку.