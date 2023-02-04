Посольство России в США прокомментировало передачу Украине активов россиянина

Посольство России в США назвало воровством передачу Украине активов бизнесмена Малофеева

Посольство России в Вашингтоне назвало примером откровенного воровства чужого имущества передачу Соединенными Штатами Украине конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева. Комментарий дипмиссии приводит ТАСС.

«Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам», — заявили в российском посольстве.

Дипломаты считают, что подобные действия подрывают инвестиционный климат в США. Согласно заявлению, иностранным бизнесменам таким образом направляется сигнал о том, что их активы «не защищены местными законами и могут быть конфискованы в любое время под надуманными предлогами».

Ранее США впервые перечислили на нужды Украины 5,4 миллиона долларов, конфискованные у российского бизнесмена Константина Малофеева. Средства хранились на счету предпринимателя в банке Sunflower Bank.

Малофеев был включен в санкционный список США в 2014 году, а затем еще раз — в апреле 2022 года.