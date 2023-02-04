Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:40, 4 февраля 2023Мир

Губернатор Монтаны прокомментировал видео со «взрывом» в небе над штатом

Губернатор Монтаны Джанфорте не смог объяснить видео со «взрывом» в небе над штатом
Грег Джанфорте

Грег Джанфорте. Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters

Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте прокомментировал видео со «взрывом» в небе над штатом, которое появилось в социальных сетях. Его слова в эфире телеканала Fox News передает портал Montana Talks.

Как объяснил Джанфорте, его поставили в известность о ситуации всего за несколько минут до выхода в эфир. «Мы следим за ситуацией. Я разговариваю с нашей Национальной гвардией, чтобы узнать, есть ли у них дополнительная информация», — добавил он.

Видео было опубликовано в Twitter одним из местных жителей города Биллингс. Пользователь отметил, что видел, как «быстро пролетел самолет», а затем «в небе произошел взрыв».

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Позже сообщалось, что аэростат приближается к авиабазе ВВС США Уайтмен в Миссури. Там размещаются все стратегические бомбардировщики США B-2 Spirit.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США обнаружили еще один китайский аэростат
Стало известно о зарплате фонарщиков в дореволюционной Москве
В Китае отреагировали на решение Блинкена отложить поездку в Пекин
Создана бесшовная кожа для пациентов с ожогами
Губернатор Монтаны прокомментировал видео со «взрывом» в небе над штатом
Флот Бразилии затопил свой единственный авианосец
Власти сообщили о танковой базе ВСУ в Снигиревке Херсонской области
В психическом здоровье Кокорина усомнились
Военный эксперт заявил о необходимости отодвинуть линию фронта к границам НАТО
Умер известный охотник за нацистами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.