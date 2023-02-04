Губернатор Монтаны прокомментировал видео со «взрывом» в небе над штатом

Губернатор Монтаны Джанфорте не смог объяснить видео со «взрывом» в небе над штатом

Губернатор американского штата Монтана Грег Джанфорте прокомментировал видео со «взрывом» в небе над штатом, которое появилось в социальных сетях. Его слова в эфире телеканала Fox News передает портал Montana Talks.

Как объяснил Джанфорте, его поставили в известность о ситуации всего за несколько минут до выхода в эфир. «Мы следим за ситуацией. Я разговариваю с нашей Национальной гвардией, чтобы узнать, есть ли у них дополнительная информация», — добавил он.

Видео было опубликовано в Twitter одним из местных жителей города Биллингс. Пользователь отметил, что видел, как «быстро пролетел самолет», а затем «в небе произошел взрыв».

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Позже сообщалось, что аэростат приближается к авиабазе ВВС США Уайтмен в Миссури. Там размещаются все стратегические бомбардировщики США B-2 Spirit.