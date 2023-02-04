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07:41, 4 февраля 2023Мир

В Германии призвали Украину перестать мечтать о вступлении в Евросоюз

Журналист ZDF Нойханн призвал ЕС не давать Киеву ложных надежд по вступлению в Евросоюз
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Globallookpress.com

Обозреватель немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн считает, что лидерам стран Европы не следует давать Украине ложных надежд на вступление в Евросоюз (ЕС). Журналист выразил свое мнение, комментируя саммит ЕС — Украина, прошедший в Киеве.

Нойханн указал на то, что европейские делегаты оставили автографы на флаге Украины, называли Зеленского «дорогим Владимиром», а сам саммит — «семейной встречей». На самом деле, по мнению обозревателя, эти слова — лишь продукт соперничества между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем, которые относятся друг к другу неприязненно. «Кто найдет самые сильные символы, кто первым отправится на Украину, кто даст стране больше всего обещаний?» — заметил он.

Автор статьи убежден, что это соперничество политиков дает ложные надежды на Украине, создавая проблему для всей Европы. Ведь ни фон дер Ляйен, ни Мишель не давали Зеленскому конкретных обещаний, но атмосфера их визита в Киев может создать иллюзию о грядущем вступлении страны в ЕС.

Нойханн считает, что Украина заслуживает честного отношения к ней, и призывает политиков не давать Зеленскому ложных надежд.

На пресс-конференции по итогам саммита Владимир Зеленский заявил, что цель Киева — начало переговоров о вступлении в ЕС как можно скорее. Ранее ЕК подготовила документ, в котором оценила способность Украины выполнять обязательства страны-члена ЕС. Специалисты пришли к выводу, что большая часть экономических сфер страны находится на ранней стадии готовности к вхождению в блок.

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Екатерина Подвигина
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