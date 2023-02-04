Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:50, 4 февраля 2023Россия

В Госдуме новый пакет помощи Киеву связали с новой фазой противостояния

Депутат Госдумы Морозов: новый пакет помощи Киеву — это новая фаза противостояния

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Новый пакет военной помощи Украине со стороны США свидетельствует о новой фазе военного противостояния. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

«Дальнобойные снаряды и удары по Крыму — это, безусловно, новая фаза военного противостояния», — отметил он. По словам депутата, такое решение Вашингтона потребует от России ответных действий на поле боя. При этом он подчеркнул, что ответ должен соответствовать не формату спецоперации, «а фактическому объявлению войны».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США намерены направить на Украину два ЗРК Hawk, боеприпасы для HIMARS и Javelin, артиллерийские и минометные снаряды. По его словам, пакет состоит из двух частей: 425 миллионов долларов будут выделены из запасов Пентагона, еще 1,75 миллиарда долларов пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор сообщил об обстреле ВСУ завода в Белгородской области
Синоптик объяснил частое введение режима «черного неба» зимой в Сибири
В Госдуме новый пакет помощи Киеву связали с новой фазой противостояния
Опубликована история знаменитого «готического замка» в Москве
Украина попросила Германию поделиться военными кораблями
Вучич объяснил голос Сербии против России на Генассамблее ООН
Норвежская журналистка осудила выставку о детях Донбасса в Москве
Названы отличия мигрени от обычной головной боли
Пенсионерку с болезнью Паркинсона спасли из запертой квартиры в Москве
Пушков объяснил недоверие США к заявлениям Китая про научный аэростат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.