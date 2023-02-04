В Госдуме новый пакет помощи Киеву связали с новой фазой противостояния

Депутат Госдумы Морозов: новый пакет помощи Киеву — это новая фаза противостояния

Новый пакет военной помощи Украине со стороны США свидетельствует о новой фазе военного противостояния. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

«Дальнобойные снаряды и удары по Крыму — это, безусловно, новая фаза военного противостояния», — отметил он. По словам депутата, такое решение Вашингтона потребует от России ответных действий на поле боя. При этом он подчеркнул, что ответ должен соответствовать не формату спецоперации, «а фактическому объявлению войны».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США намерены направить на Украину два ЗРК Hawk, боеприпасы для HIMARS и Javelin, артиллерийские и минометные снаряды. По его словам, пакет состоит из двух частей: 425 миллионов долларов будут выделены из запасов Пентагона, еще 1,75 миллиарда долларов пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.