Врач предупредил о смертельной опасности пробок в миндалинах

Отоларинголог Зайцев: из-за пробок в миндалинах могут развиваться миокардит и эндокардит

Из-за пробок в миндалинах могут развиваться тяжелые болезни, в том числе представляющие смертельную опасность, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев. От самостоятельного выдавливания таких пробок он предостерег в беседе с News.ru.

По словам лора, самостоятельное выдавливание пробок приводит к размозжению тканей, что в дальнейшем отражается на жизненно важных органах. Как объяснил специалист, таким образом стрептококк — возбудитель гнойных воспалений — может попасть в кровоток и нанести вред сердцу, почкам и суставам.

«Стрептококк очень любит соединительную ткань: ему становится мало места на уровне небных миндалин, и он ищет себе новые площадки для распространения. В таком случае могут развиваться миокардит, ревматоидный артрит, бактериальный эндокардит и гломерулонефрит, наблюдается сильная слабость, снижение работоспособности и умственной активности», — привел примеры врач.

Из-за пробок в миндалинах, продолжил Зайцев, кожа начинает выглядеть болезненной, могут выпадать волосы и ухудшиться состояние ногтевых лож. Он попросил не принимать пробки за норму и своевременно обращаться к отоларингологу для вымывания, антисептической обработки и физиотерапии.

Ранее Зайцев перечислил частые ошибки, которые совершают люди, столкнувшиеся с болью в горле. Распространенной ошибкой специалист назвал полоскание горла содой.