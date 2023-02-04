Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:26, 4 февраля 2023Забота о себе

Врач предупредил о смертельной опасности пробок в миндалинах

Отоларинголог Зайцев: из-за пробок в миндалинах могут развиваться миокардит и эндокардит

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из-за пробок в миндалинах могут развиваться тяжелые болезни, в том числе представляющие смертельную опасность, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев. От самостоятельного выдавливания таких пробок он предостерег в беседе с News.ru.

По словам лора, самостоятельное выдавливание пробок приводит к размозжению тканей, что в дальнейшем отражается на жизненно важных органах. Как объяснил специалист, таким образом стрептококк — возбудитель гнойных воспалений — может попасть в кровоток и нанести вред сердцу, почкам и суставам.

«Стрептококк очень любит соединительную ткань: ему становится мало места на уровне небных миндалин, и он ищет себе новые площадки для распространения. В таком случае могут развиваться миокардит, ревматоидный артрит, бактериальный эндокардит и гломерулонефрит, наблюдается сильная слабость, снижение работоспособности и умственной активности», — привел примеры врач.

Из-за пробок в миндалинах, продолжил Зайцев, кожа начинает выглядеть болезненной, могут выпадать волосы и ухудшиться состояние ногтевых лож. Он попросил не принимать пробки за норму и своевременно обращаться к отоларингологу для вымывания, антисептической обработки и физиотерапии.

Материалы по теме:
«Ощущение, что начинается слабоумие» Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
«Ощущение, что начинается слабоумие»Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
8 апреля 2021
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось» В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
19 апреля 2021

Ранее Зайцев перечислил частые ошибки, которые совершают люди, столкнувшиеся с болью в горле. Распространенной ошибкой специалист назвал полоскание горла содой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Медведев пригрозил возмездием в случае ударов Украины по Крыму
В Германии сообщили о покупке аэропорта компанией бизнесмена из России
Врач предупредил о смертельной опасности пробок в миндалинах
Киев заявил о возвращении 116 военных при обмене пленными с Россией
США сделали исключения в антироссийских санкциях
Приграничное российское село вновь подверглось обстрелу Украиной
Стало известно о возможном появлении беспилотных поездов в столичном метро
Уничтожение украинской БМП российской артиллерией в ДНР попало на видео
Европейская страна отказалась от бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян
Умер сыгравший комиссара в «Полицейской академии» актер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.