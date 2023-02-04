В Германии сообщили о сборе доказательств военных преступлений на Украине

Генпрокурор ФРГ Петер Франк сообщил о сборе доказательств военных преступлений на Украине

Германия собирает доказательства военных преступлений на Украине. Об этом сообщил генеральный прокурор ФРГ Петер Франк в интервью газете Welt am Sonntag, передает агентство Reuters.

Он добавил, что процесс расследования начался в марте 2022 года. В его рамках сотрудники прокуратуры опросили украинских беженцев, а также оценили информацию, доступную публично. Прокурор уточнил, что количество собранных улик исчисляется «трехзначными цифрами».

Френк отметил, что прокуратура пока не начинала расследование в отношении отдельных лиц. Он добавил, что видит необходимость в выведении расследования на международный уровень.

«Мы готовимся к возможному последующему разбирательству в суде, будь оно в Германии, совместно с нашими иностранными партнерами или перед международным судом», — заявил генпрокурор.

2 февраля в Гааге анонсировали создание центра по расследованию событий, связанных с конфликтом на Украине. Он станет частью существующей структуры поддержки Совместной следственной группы, созданной в марте 2022 года, которая также занимается расследованием преступлений, совершенных в ходе украинского конфликта.

В январе Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию конфликта на Украине. Согласно документу, депутаты требуют «привлечь к ответственности политическое и военное руководство России за преступления и агрессию против Украины».