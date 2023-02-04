В Москве установили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении учреждения. Отмечается что предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 9.00 5 февраля.

Ранее сообщалось, что власти Ярославля решили бороться с гололедицей с помощью писем-предупрежений «о ликвидации скользскости» в адрес управляющих компаний.

3 февраля из-за сильного ветра в прибрежной зоне и снегопадов в горах штормовое предупреждение было объявлено в Сочи. Также в горах сохраняется лавиноопасная обстановка.

Ранее россиян предупредили о возвращении сильных морозов. По прогнозам синоптиков, аномальный холод продержится с 7 по 10 февраля в европейской части страны.