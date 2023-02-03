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23:57, 3 февраля 2023Россия

Штормовое предупреждение объявили в Сочи

Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за снега в горах и сильного ветра на побережье

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильного ветра в прибрежной зоне и снегопадов в горах. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что в прибрежной зоне идет дождь, а ветер достигает 18 метров в секунду. В предгорной и горной зоне — сильный снег. В горах выше 1500 метров сохраняется лавиноопасная обстановка.

Также в горных районах возможно сильное налипание снега на проводах и деревьях. В настоящее время все городские службы работают в усиленном режиме. В краснополянском округе уже приступили к расчистке дорог. При этом внештатных ситуаций не зафиксировано.

Ранее россиян предупредили о возвращении сильных морозов. По прогнозам синоптиков, аномальный холод продержится с 7 по 10 февраля в европейской части страны.

Эксперт сервиса аренды пауэрбанков рассказал, как продлить время работы смартфона на морозе. По его словам, для этого нужно использовать гарнитуру, чтобы телефон больше находился в тепле. Также следует ограничить время разговоров по гаджету.

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Екатерина Подвигина
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