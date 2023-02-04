В российском городе задержали запланировавших госпереворот четырех граждан СССР

«112»: в Хабаровске задержали четырех граждан СССР, запланировавших госпереворот

В Хабаровске задержали четырех граждан СССР, которые отрицали распад Советского Союза и подписание Беловежских соглашений. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, задержанные планировали госпереворот и вербовали военных для его организации как лично, так и через социальные сети. Их признали экстремистами.

В настоящее время задержанные находятся под следствием.

В августе 2022 года Минюст внес в список экстремистских организацию «Граждане СССР». Состояли ли в ней задержанные в Хабаровске, неизвестно.

Согласно данным Минюста, экстремистскими являются и аналоги движения, имеющие расшифровки «Держава Союз Советских Светлых Родов», «Совет Советских Социалистических Районов», «Совет Союза Советских Социалистических Районов», «Верховный Совет Воинов Державы Союза Советских Светлых Родов» и другие.

В 2020 году в Тульской области были задержаны трое местных жителей, создавших филиал запрещенной в 2019 году организации «Союз Славянских Сил Руси», идеологической основой которой также являлось отрицание распада СССР как государства и непризнание законодательства и органов власти Российской Федерации.