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17:08, 5 февраля 2023Мир

В Иране амнистируют десятки тысяч задержанных протестующих

Аятолла Ирана распорядился об амнистии или сокращении сроков для десятков тысяч людей

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился об амнистии или сокращении сроков тюремного заключения для, как утверждается, десятков тысяч иранцев, задержанных в ходе общенациональных антиправительственных протестов, сотрясающих страну с сентября 2022 года. Об этом пишет агентство Associated Press.

Такой указ стал частью ежегодной программы амнистии, которую проводят перед годовщиной Исламской революции 1979 года. При этом власти страны не уточняли, сколько людей задержали во время демонстраций.

При этом известно, что тюрьмы и следственные изоляторы в стране уже переполнены не только из-за текущих протестов, но и в результате предыдущих демонстраций.

Из-за жесткого подавления протестов совет глав МИД стран Евросоюза утвердил новый пакет персональных санкций против Ирана, причина — многочисленные нарушения прав человека в рамках протестов, продолжающихся в стране с сентября 2022 года.

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Виктория Кондратьева
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