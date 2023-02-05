Канада отправила Украине первый Leopard 2

Глава Минобороны Канады Ананд заявила об отправке на Украину первого танка Leopard 2

Канада в субботу, 4 февраля, отправила Украине первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2. Об этом сообщила министр обороны страны Анита Ананд в Twitter-аккаунте.

Как отметила министр, самолет ВВС Канады с танком на борту вылетел из Галифакса. Она прикрепила к посту фотографии с погрузки боевой машины.

«Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы», — заявила глава минобороны Канады.

Ранее стало известно о решении Канады предоставить Украине танки Leopard 2. В частности, Киев может получить боевые машины версии A4, то есть самые старые из имеющихся в арсенале страны.