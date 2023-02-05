Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:29, 5 февраля 2023Мир

Канада отправила Украине первый Leopard 2

Глава Минобороны Канады Ананд заявила об отправке на Украину первого танка Leopard 2
СюжетМинобороны:

Канада в субботу, 4 февраля, отправила Украине первый из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2. Об этом сообщила министр обороны страны Анита Ананд в Twitter-аккаунте.

Как отметила министр, самолет ВВС Канады с танком на борту вылетел из Галифакса. Она прикрепила к посту фотографии с погрузки боевой машины.

«Канада поддерживает народ Украины, и мы продолжим обеспечивать ВСУ средствами, необходимыми ей для победы», — заявила глава минобороны Канады.

Ранее стало известно о решении Канады предоставить Украине танки Leopard 2. В частности, Киев может получить боевые машины версии A4, то есть самые старые из имеющихся в арсенале страны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США сбили китайский «шпионский шар»
Профессор объяснил значение сказанных Путиным в Волгограде слов
Акула насмерть загрызла шестнадцатилетнего подростка в Австралии
Назван адрес первого небоскреба в Москве
Канада отправила Украине первый Leopard 2
Пушков прокомментировал заявление Германии о взрывах на «Северных потоках»
В США изучили оборудование на сбитом китайском «шпионском шаре»
Бросившего семью ради украинки британца задержали после ссоры с возлюбленной
ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска
В Петербурге свечник храма из мести убил жену священника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.