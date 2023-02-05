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18:28, 5 февраля 2023Россия

На свадьбе в Москве гость перепутал невест и развязал массовую драку

В московском ресторане «Турандот» гости двух разных свадеб развязали массовую драку

Фото: unsplash

В московском ресторане «Турандот» гости двух разных свадеб напились и развязали массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным полиции, в заведении проходило сразу две свадьбы. Один из гостей подсел к невесте, однако, как выяснилось, не к той, на чью свадьбу пришел. Жених девушки оказался возмущен, когда не узнал в мужчине никого из своей родни или друзей. Перепутавшего невест пьяного мужчину ударили по лицу, после чего началась драка, в которой участвовали минимум шесть человек.

После произошедшего нарушители правопорядка обсудили конфликт и вместе выпили за обе пары молодоженов. Полиция приехала на место инцидента уже после завершения драки.

Ранее жених и невеста в Непале устроили ожесточенную драку из-за того, кто кого первым накормит во время свадьбы. Короткое видео начинается с того, что одетые в традиционные свадебные наряды жених и невеста сидят на мандапе (индуистской площадке для проведения свадебной церемонии — прим. «Ленты.ру»).

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Зарина Дзагоева
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