Пушков прокомментировал заявление Германии о взрывах на «Северных потоках»

Сенатор Пушков раскритиковал заявление генпрокурора ФРГ о взрывах на «Северных потоках».

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова генпрокурора ФРГ Петера Франка о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Потрясающая по "глубине" и "тонкости" выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы, раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия», — написал он.

По словам сенатора, о том, кто стоит за диверсией, знает весь мир. Он добавил, что об этом прямо говорил президент Сербии Александр Вучич.

Ранее Франк заявил, что у Германии отсутствуют доказательства причастности России к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». «На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается», — сказал он. Как утверждает Франк, с помощью двух исследовательских судов с мест взрывов взяли пробы воды и грунта, а также фрагменты трубопроводов.

Утром 27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.