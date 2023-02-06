Вице-президент Турции Фуат Октай: в результате землетрясения погиб 1541 человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 1500 человек. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил вице-президент республики Фуат Октай, передает CNN Turk.

В результате землетрясений погиб 1541 человек, пострадали 9733, доложил он. Также стало известно об обрушении 3471 здания.

В общей сложности в регионе развернуто 9698 поисково-спасательных и 216 транспортных средств, уточнил Октай.

Ранее сообщалось о 1498 погибших. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что нет ясности, насколько еще могут вырасти цифры.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в 4 утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В соседней Сирии в результате землетрясения, по данным агентства SANA, погиб 461 человек, 1326 пострадали.