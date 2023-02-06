На Украине предложили кандидатуру на пост главы МВД

Премьер-министр Украины Шмыгаль предложил назначить Клименко министром внутренних дел

В Верховной Раде Украины зарегистрировали обращение премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, предложившего кандидатуру Игоря Клименко, исполняющего обязанности главы МВД, на пост министра внутренних дел республики. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Другие подробности возможного назначения не приводятся.

5 февраля сообщалось, что Верховная Рада также будет голосовать за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины на ближайшем заседании. Уже 6 февраля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Резников займет должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Новым руководителем Минобороны страны якобы должен стать начальник Главного управления разведки (ГУР) ведомства Кирилл Буданов.