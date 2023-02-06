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12:59, 6 февраля 2023Мир

В Кремле прокомментировали планы Путина на переговоры с Эрдоганом и Асадом

Представитель Кремля Песков: в графике Путина пока нет переговоров с Эрдоганом и Асадом
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Pavel Byrkin / Reuters

В графике российского президента Владимира Путина пока нет запланированных переговоров с коллегами из Турции и Сирии Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом, но их можно оперативно организовать, если потребуется. Об этом заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

Ранее Путин направил Асаду и Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением, которое произошло ранним утром 6 февраля и унесло жизни нескольких сотен человек в Сирии и Турции.

Однако сам диалог, упомянутый представителем Кремля, возможно, касается сирийского урегулирования. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 февралязаявил, что Анкара продолжит антитеррористическую трансграничную операцию на севере Сирии и Ирака. Турецкие власти утверждают, что проведение военной операции нацелено на то, чтобы обезопасить границу с Сирией, где с 2010 года продолжаются бои между вооруженной оппозицией и правительством.

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Алевтина Запольская
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