В Кремле прокомментировали планы Путина на переговоры с Эрдоганом и Асадом

Представитель Кремля Песков: в графике Путина пока нет переговоров с Эрдоганом и Асадом

В графике российского президента Владимира Путина пока нет запланированных переговоров с коллегами из Турции и Сирии Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом, но их можно оперативно организовать, если потребуется. Об этом заявил пресс-секретарь политика Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

Ранее Путин направил Асаду и Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением, которое произошло ранним утром 6 февраля и унесло жизни нескольких сотен человек в Сирии и Турции.

Однако сам диалог, упомянутый представителем Кремля, возможно, касается сирийского урегулирования. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 февралязаявил, что Анкара продолжит антитеррористическую трансграничную операцию на севере Сирии и Ирака. Турецкие власти утверждают, что проведение военной операции нацелено на то, чтобы обезопасить границу с Сирией, где с 2010 года продолжаются бои между вооруженной оппозицией и правительством.