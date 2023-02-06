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10:58, 6 февраля 2023Интернет и СМИ

В Германии призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина

Читатели газеты Die Welt призвали Шольца изменить планы по Украине из-за слов Путина

Фото: Fabian BImmer / Reuters

Читатели немецкой газеты Die Welt призвали канцлера Германии Олафа Шольца изменить планы по Украине из-за слов президента Владимира Путина об ответе России на поставки западного оружия Украине. Соответствующие комментарии доступны в аккаунте газеты в Twitter.

«Если так пойдет и дальше, скоро начнется третья мировая война. Украина тащит нас всех в пропасть», — высказался пользователь @xnetworkx1. «Любая страна, которая чувствует угрозу или загнана в угол, наносит ответный удар», — написал другой комментатор.

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«В очередной раз потомки фюрера Адольфа Гитлера хотят вести войну против России с помощью немецких танков», — отметил еще один читатель газеты. «Вот и опять. Все страны поставляют оружие на Украину. Но когда все закончится, только Германия будет за все расплачиваться», — высказался другой комментатор.

По мнению многих читателей издания, Шольцу стоит поменять планы на Украину, чтобы конфликт не обернулся в итоге против Германии.

Ранее Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть, чем ответить». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Путина, пояснил, что Россия полнее задействует весь свой потенциал в ответ на поставки Западом оружия Киеву.

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Олег Давыдов
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