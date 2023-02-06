Названы регионы с самой легкой в оформлении ипотекой

«Сравни»: легче всего оформить ипотеку в Кабардино-Балкарской Республике

Меньше всего зарабатывать для покупки квартиры в ипотеку нужно жителям Кабардино-Балкарской Республики. Регионы России, где легче всего оформить кредиты на жилье, назвали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Уровень зарплаты, необходимый для покупки квартиры в разных частях страны, специалисты вычислили на основании данных Росстата о средней стоимости новостроек. Предполагалось, что заемщик берет кредит на 25 лет под восемь процентов годовых при первоначальном взносе в 15 процентов на строящуюся квартиру площадью 50 квадратных метров. Выяснилось, что средний уровень дохода, с которым можно претендовать на такую ипотеку в разных регионах России, может отличаться больше чем в десять раз.

Минимальный показатель обнаружили в Кабардино-Балкарии: там необходимо зарабатывать в среднем 29,09 тысячи рублей, чтобы одобрили жилищный кредит. Второе место занимает Республика Дагестан (37,8 тысячи рублей), третье — Карачаево-Черкесская Республика (38,8 тысячи рублей). В пятерку лидеров также вошли Республика Ингушетия (39,4 тысячи рублей) и Республика Калмыкия (40,4 тысячи рублей).

Больше всего, по данным аналитиков, для покупки квартиры в ипотеку необходимо зарабатывать жителям Москвы — 301,07 тысячи рублей. Среди регионов с высокими требованиями к зарплате заемщиков специалисты также указали Санкт-Петербург (193,41 тысячи рублей), Ленинградскую область (162,84 тысячи рублей), Московскую область (131,6 тысячи рублей) и Приморский край (123,24 тысячи рублей).

«Мы ожидаем рост ипотечного кредитования в 2023 году. Российские застройщики значительно нарастили темпы строительства новых домов, увеличив количество предложений на рынке. Это позволит снизить цену квадратных метров и в конечном счете приведет к росту спроса на жилье», — предположил финансовый эксперт «Сравни» Максим Глазков.

Ранее россиянам назвали самые выгодные города для покупки жилья с использованием материнского капитала. Лидером рейтинга стал Магнитогорск. Размер субсидии в этом городе составляет 589,5 тысячи рублей, а стоимость квадратного метра вторичного жилья — около 55 тысяч. Маткапитала будет достаточно, чтобы купить 10,7 «квадрата», выяснили специалисты.