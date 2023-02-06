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23:20, 6 февраля 2023Спорт

Бывшая ученица Тутберидзе решила стать депутатом

Бывшая ученица Тутберидзе Турсынбаева решила баллотироваться в депутаты в Казахстане

Фото: Issei Kato / Reuters

Бывшая фигуристка Элизабет Турсынбаева решила баллотироваться в депутаты в Казахстане. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

22-летняя экс-ученица российского тренера Этери Тутберидзе рассказала, что стала кандидатом в депутаты [местного представительного органа] маслихата города Алма-Аты от партии «Аманат». «Я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг», — написала Турсынбаева.

Турсынбаева завершила карьеру в сентябре 2021 года. Тогда она объяснила, что покидает профессиональный спорт из-за травмы спины, которая долгое время ее беспокоит.

Турсынбаева занималась в группе Тутберидзе с 2012 по 2013 год. В 2018-м она вернулась к российскому тренеру, покинув команду канадца Брайана Орсера. После этого фигуристка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира-2019, первой в истории выполнив четверной сальхов во взрослых соревнованиях.

Дарья Коршунова
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