В России заявили о просьбах семей украинских пленных не возвращать их домой

Зампостпреда России при ООН: родные украинских пленных просят не возвращать их домой

Семьи некоторых украинских пленных просят, чтобы власти России не возвращали их домой в рамках обменов, поскольку иначе тех «погонят» воевать. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН, цитату приводит РИА Новости.

«Мы зачастую получаем страшные откровения об условиях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ. Людей используют как пушечное мясо в битве до последнего украинца», — утверждает зампостпреда, ссылаясь на рассказы родных украинских военных и самих бойцов.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной произошел 4 февраля. С территории Украины возвращены 63 российских военнослужащих. По данным украинских властей, их обменяли на 116 украинцев. Среди них — два офицера и 114 рядовых и сержантов.