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19:49, 6 февраля 2023Экономика

Министр финансов России признался в «залезании» в кредит

Министр финансов России Антон Силуанов признался, что иногда «залезает» в кредит
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр финансов России Антон Силуанов признался, что иногда «залезает» в кредит, пользуясь кредитной карточкой. Он этом он сказал в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале. Выдержки из заявлений главы Минфина цитирует ТАСС.

«У меня есть депозит в банке. У меня есть карточка, на которую я получаю зарплату. На этой карточке, если я получаю зарплату, часть денег отправляю на счет депозитный в банке, а часть остается на карточке. И вот если у меня покупка, и получается, что нужно заплатить больше, чем у меня остаток на счете, то я залезаю в кредит», — пояснил Силуанов.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ей позвонили телефонные мошенники. Говоря о своем опыте общения, она уточнила, что злоумышленники пытались выведать у нее данные банковской карты и использовали бота.

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Платон Щукин
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