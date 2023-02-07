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09:03, 7 февраля 2023Мир

Китай направит в Турцию спасателей и врачей для помощи после землетрясения

Власти Китая направят в Турцию спасателей и врачей для помощи после землетрясения

Фото: Umit Bektas / Reuters

Власти Китая направят в Турцию спасателей и врачей для оказания помощи в устранении последствий землетрясения. Об этом заявил замглавы Государственного агентства Китая по сотрудничеству в области международного развития Дэн Боцин, передает РИА Новости.

«Правительство Китая прежде всего запустило механизм предоставления экстренной гуманитарной помощи и приняло решение оказать экстренную помощь Турции и Сирии», — высказался политик.

Виктория Кондратьева
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