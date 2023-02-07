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00:00, 8 февраля 2023Россия

В российском городе ввели режим ЧП после взрыва газа в жилом доме

МЧС: режим ЧС ввели в Ефремове Тульской области после гибели 5 человек из-за взрыва газа

Фото: Ольга Тихонова / РИА Новости

Власти города Ефремова Тульской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за взрыва газа в пятиэтажке, в результате чего погибли пять человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель регионального управления МЧС.

Режим действует на территории Ефремова с 17:30 вторника, 7 февраля. Соответствующее постановление издала администрация городского округа. Местные власти заверили, что окажут помощь каждой пострадавшей семье.

7 февраля в городе Ефремове Тульской области в жилом пятиэтажном доме на улице Химиков произошел взрыв газа. В результате произошедшего обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир. Погибли пять человек, еще трое, в том числе двухлетний ребенок, пострадали.

Возможной причиной ЧП называли неисправность оборудования. Эпицентр взрыва, по данным экстренных служб, находился в съемной квартире на четвертом этаже.

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Марина Совина
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