В FIS рассказали о финансовых потерях из-за отсутствия россиян

Член исполкома FIS Панжинский рассказал о финансовых потерях из-за отсутствия россиян

Член исполкома Международной федерации лыжного спорта (FIS) Александр Панжинский рассказал о финансовых потерях из-за отсутствия россиян. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Панжинский заявил, что на исполкоме FIS обсуждалась потеря зрительской аудитории, а также финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции. Он обратил внимание, что в этом сезоне внимание к гонкам стало слабее из-за нехватки конкуренции. «Для лыжных гонок потеря России довольно существенная», — подчеркнул член FIS.

27 января генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что у российских лыжников нет шансов принять участие в чемпионате мира. Турнир пройдет с 22 февраля по 5 марта в словенской Планице.

Российские лыжники пропускают сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них FIS.