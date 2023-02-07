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19:44, 7 февраля 2023Спорт

В FIS рассказали о финансовых потерях из-за отсутствия россиян

Член исполкома FIS Панжинский рассказал о финансовых потерях из-за отсутствия россиян

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Член исполкома Международной федерации лыжного спорта (FIS) Александр Панжинский рассказал о финансовых потерях из-за отсутствия россиян. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Панжинский заявил, что на исполкоме FIS обсуждалась потеря зрительской аудитории, а также финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции. Он обратил внимание, что в этом сезоне внимание к гонкам стало слабее из-за нехватки конкуренции. «Для лыжных гонок потеря России довольно существенная», — подчеркнул член FIS.

27 января генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что у российских лыжников нет шансов принять участие в чемпионате мира. Турнир пройдет с 22 февраля по 5 марта в словенской Планице.

Российские лыжники пропускают сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них FIS.

Анастасия Борисова
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