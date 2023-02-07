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05:33, 7 февраля 2023Экономика

Названы причины нежелания россиян просить повышения зарплаты

«Зарплаты.ру»: пятнадцать процентов россиян боится попросить повышения зарплаты

Фото: Arlington Research / Unsplash

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» выяснил, по каким причинам россияне не просят повышения зарплаты. Результаты опроса приводит РИА Новости.

«Работники не просят повышения зарплаты у руководства потому что не видят в этом смысла (36 процентов), не умеют просить или стесняются (21 процент)», — говорится в исследовании. Пятнадцать процентов респондентов отметили, что они боятся обратиться к начальству с такой просьбой из-за возможной агрессии и увольнения, а еще пятнадцать процентов считают, что сейчас неподходящее для этого время.

Отмечается, что 21 процент из тех, кто просит повышения зарплаты, делают это раз в год, а семь процентов — каждые шесть месяцев. «Остальные респонденты обращаются в зависимости от результатов и достижений», — выяснили эксперты. Помимо этого, некоторые работодатели сами готовы повысить зарплату собирающимся уволиться сотрудникам.

О попытке руководства удержать их таким образом на работе рассказал 21 процент сотрудников. Однако большинство опрошенных (58 процентов) сообщили, что не сталкивались с подобным. «Сотрудники, которых работодатель пытался удержать от увольнения с помощью повышения зарплаты, работают в основном: в сфере финансов, услуг, промышленности, строительстве, юриспруденции, продаж, медицины и образования», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что россияне считают идеальной зарплату размером в 181 тысячу рублей в месяц. Уточняется, что фактическая сумма зарплат в среднем по России не превышает 60 тысяч рублей.

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Варвара Кузьмина
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