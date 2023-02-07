Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 7 февраля 2023Бывший СССР

Украина сняла торговые барьеры на ввоз беспилотников и тепловизоров

Верховная рада Украины решила отменить НДС и пошлины на ввоз беспилотников и тепловизоров

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная рада Украины постановила до конца года отменить налог на добавленную стоимость (НДС) и взимаемые при ввозе в страну пошлины с беспилотников, тепловизоров и средств связи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Парламент внес изменения в налоговый и таможенный кодексы, которыми освободил от НДС и ввозной пошлины летательные аппараты, тепловизоры, средства связи и средства тактической медицины», — сообщили в Раде. Отмена пошлины, как уточнили украинские депутаты, вводится до конца военного положения, но не более, чем на год.

Накануне Верховная Рада подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в республике. На тот же срок в стране продлевается и всеобщая мобилизация.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты
В одной из подмосковных школ ученица пятого класса ранила одноклассницу ножом
Актера из «Танцующего с волками» обвинили в растлении детей и создании секты
В России назвали базовое правило безопасности в сети
Учителям предложили разрешить повторно получать бесплатное образование
40-летняя экскаваторщица рассказала о первом сексе с принцем Гарри
Собянин сообщил о поимке тысяч разыскиваемых благодаря видеосистеме Москвы
Украина сняла торговые барьеры на ввоз беспилотников и тепловизоров
Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в пострадавших провинциях
Российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.