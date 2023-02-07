Украина сняла торговые барьеры на ввоз беспилотников и тепловизоров

Верховная рада Украины решила отменить НДС и пошлины на ввоз беспилотников и тепловизоров

Верховная рада Украины постановила до конца года отменить налог на добавленную стоимость (НДС) и взимаемые при ввозе в страну пошлины с беспилотников, тепловизоров и средств связи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Парламент внес изменения в налоговый и таможенный кодексы, которыми освободил от НДС и ввозной пошлины летательные аппараты, тепловизоры, средства связи и средства тактической медицины», — сообщили в Раде. Отмена пошлины, как уточнили украинские депутаты, вводится до конца военного положения, но не более, чем на год.

Накануне Верховная Рада подавляющим числом голосов проголосовала за продление военного положения в республике. На тот же срок в стране продлевается и всеобщая мобилизация.