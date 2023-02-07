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13:04, 7 февраля 2023Бывший СССР

Верховная Рада поддержала назначение нового главы МВД Украины

Верховная Рада поддержала назначение Клименко новым главой МВД Украины

Фото: Wikipedia

Верховная Рада поддержала назначение исполняющего обязанности главы МВД Украины Игоря Клименко новым руководителем ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Уточняется, что за его кандидатуру проголосовал 321 депутат украинского парламента.

Ранее Клименко занимал должность главы Национальной полиции Украины. В январе, после гибели министра внутренних дел республики Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах, он был назначен исполняющим обязанности главы силового ведомства.

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Георгий Нестеров
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