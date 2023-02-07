Верховная Рада поддержала назначение нового главы МВД Украины
Верховная Рада поддержала назначение Клименко новым главой МВД Украины
Верховная Рада поддержала назначение исполняющего обязанности главы МВД Украины Игоря Клименко новым руководителем ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Уточняется, что за его кандидатуру проголосовал 321 депутат украинского парламента.
Ранее Клименко занимал должность главы Национальной полиции Украины. В январе, после гибели министра внутренних дел республики Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах, он был назначен исполняющим обязанности главы силового ведомства.