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16:51, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

В Китае оценили возможное размещение американских ракет в Японии

Global Times: Китай может дать стратегический ответ, если США разместят ракеты в Японии

Фото: Carlos Barria / Reuters

Военный аналитик Сун Чжунпин оценил последствия, к которым может привести возможное размещение американских ракет в Японии. В материале для издания Global Times эксперт предрек стратегический ответ Китая на провокацию США.

«Размещение ракет США в Японии будет представлять угрозу не только для Китая, но и для Северной Кореи и России. Китай вполне может предпринять стратегические действия в ответ на такой провокационный и опасный акт со стороны Вашингтона», — считает Чжунпин.

В случае, если Соединенные Штаты решатся на размещение своих ракет в Японии, это будет свидетельствовать о желании Вашингтона подорвать мир и фактическом планировании военных интервенций, чтобы в будущем препятствовать воссоединению Китая, пишут военные эксперты.

По мнению Чжунпина, Япония должна осознавать, что Штаты используют ее в качестве операционной базы. «Если США и Япония решат вмешаться в тайваньский вопрос, то военные объекты, с которых будут осуществляться нападение на китайскую землю, обязательно встретят решительные контратаки со стороны Китая», — высказался журналист.

Ранее сообщалось, что США запросили у Японии разрешение на размещение ракет средней дальности на ее островах, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем в регионе.

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему документ с намерением Токио по приобретению американских крылатых ракет Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.

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Олег Давыдов
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