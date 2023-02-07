Глава Минздрава Коджа: число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5 434 человек

Количество погибших при землетрясении в Турции возросло до 5 434 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает агентство Trend.

По словам главы Минздрава, число пострадавших достигло 31 777 человек.

6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

После турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в 10 провинциях Турции, затронутых землетрясением, чрезвычайное положение на три месяца.