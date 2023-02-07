Раскрыта связь между психическими расстройствами и экономическим положением

JECH: бедные слои населения сильнее подвержены риску психических заболеваний

Команда финских специалистов раскрыла связь между психическими расстройствами и экономическим положением человека. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Epidemiology & Community Health (JECH), более бедные слои населения сильнее подвержены риску обнаружить у себя заболевания психики.

В процессе работы авторы изучили данные более 1,2 миллиона человек, родившихся между 1966 и 1986 годами. За участниками наблюдали в период с 1996-го по 2017 год, за этот срок у чуть более четверти (26,1 процента, 331 657 человек) испытуемых было диагностировано психическое расстройство.

Оказалось, что более низкое социально-экономическое положение в возрасте 30 лет неизменно было связано с более высоким риском последующего диагноза психического расстройства, даже после корректировки с учетом общих семейных характеристик и предшествующей истории болезней.

Наиболее выраженная корреляция наблюдалась для злоупотребления психоактивными веществами или расстройств шизофренического спектра. При этом люди, которые имели работу, но затем ее теряли, имели в два раза больше шансов на более поздний диагноз психического расстройства.

К 52 годам у 58 процентов людей, имевших низкий уровень образования в возрасте 30 лет, позднее обнаруживались проблемы с психикой по сравнению с 45 и 36 процентами участников, получивших среднее или высшее образование соответственно. Полученные результаты согласовываются с предыдущими исследованиями, которые были сосредоточены на связи между социально-экономическим положением и частотой психических расстройств.