Украинские пленные рассказали о сознательной порче военной техники

Украинские военные рассказали о порче техники, чтобы избежать отправки на передовую

Украинские военнослужащие портят вверенную им военную технику и оборудование, чтобы командование не перебрасывало их на передовую. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на добытые российскими силовиками рапорты и показания пленных.

В частности, в одном из донесений на имя командира бригады сообщается, что военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады сержант Ю.В. Сипко преднамеренно испортил радиорелейную станцию связи, вставив в нее неподходящие запчасти. В итоге из-за этого из строя вышли еще две станции, что нарушило координацию отступления в районе Бахмута (украинское название Артемовска). Составитель рапорта, некий А.В. Кийко, погиб.