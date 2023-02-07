Певец Шарлот вышел на связь и прокомментировал слухи о смерти

Певец Шарлот вышел на связь, выпустил трек и прокомментировал слухи о смерти

Российский исполнитель Эдуард Шарлот вышел на связь и прокомментировал слухи о своей смерти. Об этом он написал в своем Telegram-канале, в котором также поделился новым треком.

По словам певца, кто-то был заинтересован «раздуть из сообщений о смерти Шарлота целое шоу». «Раз многих привлекают сенсации, то не обойтись без перехода на язык цифр», — написал он, подразумевая свою новую песню «Зимний вечер», которую опубликовал в личном блоге.

Он предложил подписчикам решить судьбу трека, поставив лайки на публикацию. Артист написал, что если пост не наберет достаточного количества лайков, то композиция будет удалена. «Диск никогда не услышат люди, и проект официально перестанет существовать третий год к ряду», — сказал Шарлот.

Ранее отец Шарлота Валерий в беседе с «Лентой.ру» рассказал о последней встрече с сыном на фоне новостей о смерти артиста. Он сообщил, что певец презентовал семье новый альбом.

В начале января в сети появилась информация о том, что 24-летний певец Шарлот скончался. В его официальном сообществе во «ВКонтакте» написали, что похороны исполнителя состоятся 7 февраля. О причинах смерти Шарлота не сообщалось.