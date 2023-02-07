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09:01, 7 февраля 2023Россия

В российской школе ребенок сломал позвоночник

В Чите ребенок сломал позвоночник в школе № 49 во время игры на перемене

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В школе №49 города Чита школьник сломал позвоночник на перемене. Об этом сообщили в управлении МВД России по Забайкальскому краю, пишет MK.RU.

В министерстве уточнили, что ребенок получил травму во время игры в образовательном учреждении. По данным Минздрава, пострадавшего доставили в краевую детскую клиническую больницу, где медики оценили его состояние как удовлетворительное.

30 января в городе Ачинск Красноярского края одноклассники избили 12-летнего подростка в школе, после чего мальчик попал в больницу.

В этом же месяц в Ставрополе отец одного из учащихся кадетской школы пожаловался на избиение сына плетью. Впоследствии губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что сотрудник кадетской школы имени Ермолова в Ставрополе ударил воспитанника нагайкой. Он пообещал разобраться в случившемся, подчеркнув, что к этой работе уже подключены Минобразования региона, а также уполномоченный по правам ребенка.

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Анастасия Шейкина
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