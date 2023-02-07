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18:55, 7 февраля 2023Бывший СССР

Украина направит команду спасателей в Турцию

Кабмин Украины принял решение направить команду из 87 спасателей в Турцию
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Кабинет министров Украины принял решение направить команду из 87 спасателей в Турцию для помощи в преодолении последствий землетрясения. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Кабмин поручил Министерству внутренних дел (МВД) и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям направить направить спасателей в Турцию самолетами Ан-32 и Ан-26. Также в республику отправятся 10 человек экипажа.

Ранее стало известно, что Белоруссия направит отряд МЧС в Турцию. В него войдут 64 спасателя и 5 поисковых собак.

6 февраля в Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Согласно последним данным, в результате погиб 3381 человек, еще 20 424 человека пострадали.

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Алевтина Запольская
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