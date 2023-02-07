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22:01, 7 февраля 2023Мир

Сотрудники МЧС России спасли из-под завалов в Сирии мужчину и ребенка

МЧС России опубликовало кадры спасения из-под завалов мужчины и ребенка в Сирии

В Сирии сотрудники МЧС России вытащили из-под завалов выживших после землетрясения мужчину и ребенка. Кадры их спасения опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Как рассказали спасатели, во время работ они услышали звуки из-под завалов и принялись их разгребать. Чтобы установить точное местоположение пострадавших, приходилось неоднократно запрашивать режим тишины.

Число жертв землетрясения, которое произошло 6 февраля в Сирии, достигло 1,5 тысячи человек, еще более 3,5 тысячи ранены. На данный момент сотни людей числятся пропавшими без вести.

Мощное землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Это стало сильнейшим с 1939 года землетрясением, когда погибли 33 тысячи человек. Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

Марина Совина
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