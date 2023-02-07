Стало известно о четырех погибших в результате взрыва газа в доме под Тулой

112: в результате взрыва газа в жилом доме под Тулой погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке в городе Ефремове под Тулой, стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, еще трем пострадавшим жильцам потребовалась медицинская помощь. В доме обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир. Согласно предварительной информации, взрыв произошел на четвертом или пятом этаже.

На месте происшествия работают спасатели. По словам представителя МЧС, под завалами могут находиться люди, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве газа в городе Лукьянове Нижегородской области. Известно, что на первом этаже здания находился ломбард, куда был проведен газ.