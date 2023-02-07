Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 7 февраля 2023Россия

Стало известно о четырех погибших в результате взрыва газа в доме под Тулой

112: в результате взрыва газа в жилом доме под Тулой погибли четыре человека

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Четыре человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке в городе Ефремове под Тулой, стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, еще трем пострадавшим жильцам потребовалась медицинская помощь. В доме обрушился подъезд и оказались разрушены несколько квартир. Согласно предварительной информации, взрыв произошел на четвертом или пятом этаже.

На месте происшествия работают спасатели. По словам представителя МЧС, под завалами могут находиться люди, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве газа в городе Лукьянове Нижегородской области. Известно, что на первом этаже здания находился ломбард, куда был проведен газ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Газ взорвался в жилом доме под Тулой
Появился кадр со спасением ребенка из рухнувшей пятиэтажки под Тулой
Россиянам назвали помогающую похудеть полезную крупу
В ООН не смогли подтвердить поставки оружия из КНДР в Россию
В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
Россиян призвали отказаться от поездок в ряд регионов Турции
Появились подробности об ампутации стоп Костомарову
Сестру Майли Сайрус сравнили с червем из-за наряда
Правительство захотело добиться от ЦБ снижения ключевой ставки
Люди оказались под завалами обрушившегося дома под Тулой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.