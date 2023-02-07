Оценены траты России на спасение планеты в условиях санкций

Институт ВЭБа: России потребуется 46,9 трлн рублей для борьбы с выбросами при санкциях

На запланированное властями сокращение выбросов парниковых газов к середине века в условиях западных санкций России потребуется 46,9 триллиона рублей или 0,73 процента ВВП ежегодно. Траты на спасение планеты от климатической катастрофы на фоне новых ограничений оценили в Институте ВЭБа, пишет РБК.

В правительственной стратегии указано, что к 2050 году эмиссия должна сократиться до 630 миллионов тонн, а к 2060-му страна должна достичь углеродной нейтральности — полностью компенсировать вредные выбросы. Среди прописанных в документе мер борьбы с эмиссией — сокращение энергопотребления, повышение энергоэффективности, снижение углеродоемкости, развитие возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, альтернативных видов топлива, а также увеличение поглощения углерода за счет охраны и защиты лесов, создания карбоновых ферм и полигонов.

На фоне жестких санкций Запада в России замедлился рост национальной экономики, отмечают аналитики института. В краткосрочной и среднесрочной перспективе тенденция должна сохраниться — как следствие, снизится и объем выбросов парниковых газов (относительно досанкционной траектории). Однако в долгосрочной перспективе, по прогнозам специалистов, экономика России восстановится, и эмиссия может значительно увеличиться.

По оценкам аналитиков, санкции затруднят выполнение обязательств по борьбе с выбросами в России, особенно сложно станет повышать энергоэффективность и наращивать мощности возобновляемых источников энергии — эти сферы сильно зависят от импорта.

«Таким образом, важно развивать технологии, позволяющие повышать энергоэффективность и сокращать потребление энергии, иначе Российская Федерация может стать неконкурентоспособной в тех секторах, в которых завоевала определенную долю на международном рынке», — отмечают авторы доклада. Эксперты ВЭБа уточнили, что прежде всего это касается секторов ТЭК и металлургии, поскольку их продукция связана с наибольшим объемом выбросов. Кроме того, существенная доля такой продукции поставляется на мировой рынок, где скоро она может не пройти по требованиям к экологичности.

Однако оценки Института ВЭБа по расходам на декарбонизацию оказались значительно ниже, чем озвученные «ВТБ Капиталом» осенью 2021 года — тогда сообщалось, что на сокращение выбросов на 60 процентов к 2050 году потребуется 102,7 триллиона рублей, а достижение углеродной нейтральности обойдется почти в 480 триллионов рублей к 2060 году.

Ранее в России предложили наказывать за непредоставление или искажении информации о парниковых выбросах. В правительстве выступили с инициативой штрафовать за сокрытие данных об объеме эмиссии. Для физических лиц размер взыскания составит от 35 до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 100 до 250 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.