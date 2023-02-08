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05:07, 10 февраля 2023Мир

В России предрекли ухудшение обстановки в Прибалтике после расширения НАТО

Политолог Худолей: ситуация в Балтийском регионе осложнится после расширения НАТО

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Все страны в Прибалтике являются членами Европейского союза, а фактически и членами НАТО, поэтому вступление Швеции и Финляндии в блок только осложнит обстановку в Балтийском регионе для России. Такое мнение высказал политолог, заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ Константин Худолей в разговоре с «Лентой.ру».

«Лозунг о том, что Балтийское море должно стать внутренним морем НАТО, гуляет по региону. Между тем там же находятся Санкт-Петербург и Калининград», — подчеркнул он.

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Он также предсказал, что осложнение обстановки может произойти из-за обсуждения правительством Эстонии по поводу введения режима прибрежной зоны в Финском заливе. «Это происходит и ввиду общей тенденции к ухудшению российско-эстонских отношений и политики санкций, проводимой ЕС», — напомнил Худолей.

После введения такой зоны Эстония сможет досматривать российские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и Кронштадта, если они подозреваются в нарушениях таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных законов и правил. Возможно, им даже запретят проход через Финский залив, что фактически может закрыть его для России.

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Елизавета Наумова
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