Популярная туристическая страна изменила правила продажи алкоголя в duty free

Tourdom: Египет ввел налог при покупке алкоголя в магазинах duty free

Египет изменил правила продажи алкоголя в магазинах duty free прибывающим в страну туристам. Теперь за него придется платить налог. Об этом сообщает портал Tourdom.

Так, в течении 48 часов после прибытия путешественники могут купить в магазинах duty free до двух литров спиртных напитков и два блока сигарет — на сумму не более 200 долларов.

Лимит на спиртные напитки увеличен при условии уплаты одного процента таможенного налога, но не менее 13 долларов за литр. То есть, за бутылку спиртного стоимостью 10 долларов на кассе придется заплатить 23 доллара.

Также увеличен лимит освобождения от таможенных пошлин на личные вещи путешественников с десяти до 15 тысяч египетских фунтов (35 тысяч рублей). При выходе из аэропортов багаж и личные вещи туристов пропускают через сканер, могут провести визуальный осмотр.

Ранее сообщалось, что Египет вошел в тройку самых дешевых пляжных направлений для путешествий во второй половине февраля. Египет, ОАЭ и Индия. На отдых можно отправиться за 94,2 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — путевка обойдется в 99,6 тысячи рублей, питание на базе завтраков.