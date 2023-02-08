Сейсмолог оценила угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении

Сейсмолог Люсина заявила, что сдвиг Аравийской плиты может привести к новым землетрясениям

Кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина в беседе с РБК оценила угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении в Турции.

По оценке эксперта, сейсмическая активность из-за смещения Аравийской плиты от Анатолийской (расположенной на территории Турции) на три метра распространится и на другие части плиты.

«Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной», — заявила Люсина, пояснив, что перераспределения напряжений могут привести к новым землетрясениям на довольно удаленных территориях.

Ранее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera сообщил, что из-за мощного землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись примерно на три метра.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее на территории страны с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны.

Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.