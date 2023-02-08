Аренде жилья в Москве предрекли подорожание

Партнер Vysotsky Estate Смирнов: арендное жилье в Москве в 2023 году сильно подорожает

В 2023 году съемное жилье в Москве будет активно дорожать. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на старшего партнера компании Vysotsky Estate Сергея Смирнова.

По словам эксперта, с 2008 года размер арендных ставок на квартиры в Москве практически не изменился. Однако в этом году он предрек сильный рост стоимости такой недвижимости из-за инфляции и роста цен на потребительские товары, в результате которого собственники объектов, особенно те, которые живут за счет сдачи жилья, захотят повысить цены. Смирнов предположил, что средний уровень арендной ставки составит 50 тысяч рублей в месяц.

Специалист добавил, что рост стоимости съемного жилья будет понижать интерес граждан к покупке недвижимости. «На рынке есть достаточное большое количество людей, отказавшихся от планов по покупке жилья осенью прошлого года, они будут снимать жилье. Кроме того, есть люди, которые просто хорошо считают и понимают, что аренда жилья сейчас экономически выгоднее, чем покупка квартиры, да еще и с кредитным плечом», — рассказал он.

По мнению Смирнова, в данный момент на рынке съемной недвижимости в столице уже наблюдается дисбаланс предложения — для аренды доступно много объектов дороже 100 тысяч рублей в месяц, а дешевых лотов представлено гораздо меньше. Кроме того, на предпочтения арендаторов повлияло появление на рынке большого числа квартир, расположенных в недавно построенных домах. В результате найти съемщика для объектов, где 10-15 лет не делали ремонт, стало гораздо сложнее.

В январе аналитики Apple Real Estate пришли к выводу, что скидки на аренду элитных квартир в Москве достигли миллиона рублей. По их данным, дисконт от 500 тысяч до одного миллиона рублей считается накопительным, так как его предоставляют собственники, объекты которых находятся в экспозиции более полугода.