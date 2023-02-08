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04:00, 8 февраля 2023Ценности

Модели снялись в кофте с иллюзией большой груди

Модели снялись в топе Shein с изображением плоского живота и большого бюста в бикини

Фото: @sheinofficial

Популярные модели поделились снимками в одинаковых откровенных образах и восхитили поклонников. Фотографии они опубликовали на своих страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Речь идет о кофте, на которую нанесен черно-белый принт с изображением плоского живота и большого бюста в бикини. Известно, что данный предмет гардероба представлен в ассортименте бренда Shein за семь фунтов стерлингов (около 600 рублей).

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Среди знаменитостей, которые примерили топ с иллюзией объемной груди, оказалась 23-летняя жительница Барнсли Аполлония Ллевеллин. Инфлюэнсер снялась в лонгсливе в сочетании с черными легинсами, белой сумкой марки Diesel и множеством массивных серебряных украшений. При этом волосы она собрала в гладкий высокий хвост.

В то же время манекенщица Изабелла Эфо запечатлела себя в зеркало в упомянутом лонгсливе и черной мини-юбке. В качестве обуви она выбрала серебристые сапоги, а в руках девушка держала сумку из того же материала. Из аксессуаров на ней — кольца на каждом пальце.

В декабре 2022 года рэперша Карди Би также сфотографировалась в наряде с иллюзией голого тела. Хип-хоп-исполнительницу запечатлели в облегающем бежевом комбинезоне, декоративные аппликации которого имитировали очертания интимных частей тела.

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Карина Черных
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