Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:47, 8 февраля 2023Забота о себе

Комик высмеяла склонность Леонардо Ди Каприо к юным моделям

Комик Кэтрин Райан назвала жутковатым пристрастие Леонардо Ди Каприо к юным моделям
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото: Mark Blinch / Reuters

Американский комик Кэтрин Райан высмеяла романтические пристрастия звезды «Титаника» Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает издание LadBible.

Райан прокомментировала склонность актера к юным моделям после высказывания защитницы прав женщин Шарлотты Праудман. Ту возмутило, что Ди Каприо в 48 лет позволяет себе флиртовать с 19-летней моделью. По мнению Праудман, общество уделяет слишком мало внимания сексуальным предпочтениям «почти 50-летнего» актера, заигрывающего «практически с подростком».

Стендаперша возразила в Twitter, что последние семь лет общество только и занято тем, что обсуждает личную жизнь Ди Каприо. По ее мнению, в действиях актера нет ничего незаконного, поскольку и он, и 19-летняя модель — взрослые люди. «Просто закономерность выглядит жутковато», — добавила она.

Материалы по теме:
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность: Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность:Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
5 февраля 2023
Брендану Фрейзеру — 53. Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
Брендану Фрейзеру — 53.Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
4 декабря 2022
«Мне нравится спускаться в ад» Как скандалист Кристиан Бэйл истязает себя ради ролей и борется со своей темной стороной?
«Мне нравится спускаться в ад»Как скандалист Кристиан Бэйл истязает себя ради ролей и борется со своей темной стороной?
29 января 2023

Ди Каприо известен тем, что никогда не встречается с девушками старше 25 лет. Это правило в очередной раз подтвердил его разрыв с моделью Камилой Морроне в 2022 году. Они расстались, как только той исполнилось 26 лет.

Один из подписчиков Райан пошутил, что у Ди Каприо «комплекс Титаника»: девушки, с которыми он встречается, как раз того возраста, в каком он снимался у Кэмерона. Райан на это едко парировала, что «Титаник» для Ди Каприо уже староват: ленте уже исполнилось 26 лет.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо купил дом соседей после скандала с ними. Актер заплатил за него 10,5 миллиона долларов (более 717 миллионов рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Более 7000 человек погибли в результате землетрясения в Турции
Власти Челябинска прокомментировали драку подростков с молотками в школе
Раскрыты подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе
Обманувшую россиян на миллионы рублей главу ювелирного салона задержали в Москве
В России предложили в четыре раза увеличить субсидии одной отрасли
Кадыров сообщил о взятии укрепрайона под селом Берестовое
Комик высмеяла склонность Леонардо Ди Каприо к юным моделям
Мать российской школьницы обвинила классного руководителя в травле
Стало известно о решении Эрдогана по переносу выборов после землетрясения
Эрдоган прилетел в разрушенный турецкий город
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.