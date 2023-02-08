Банки выдали россиянам меньше кредитов

Frank RG: выдача кредитов гражданам в январе упала на 7,1% год к году до 845 млрд рублей

В январе российские банки выдали меньше кредитов гражданам, чем годом и месяцем ранее, — объем составил 845 миллиардов рублей, подсчитали специалисты Frank RG.

По сравнению с декабрем, когда объем достигал 1,3 триллиона рублей, снижение составило 38,6 процента. По сравнению с январем 2022 показатель упал на 7,1 процента, что, по оценкам аналитиков компании, говорит о том, что о полном восстановлении рынка кредитования речи пока не идет.

Снижение объемов фиксируется практически во всех сегментах. Так, ипотечное кредитование показало объем в 284,3 миллиарда рублей (минус 13,5 процента год к году, почти в 2,5 раза меньше, чем в декабре 2022-го). Средний размер выдаваемого кредита при этом также снизился, что аналитики связывают с ростом максимальной ставки по льготной ипотеке.

Снизились и объемы кредитов наличными (452,7 миллиарда рублей со снижением в 3,2 процента год к году и 18,3 процента к предыдущему месяцу). Наиболее серьезное падение показал сегмент POS-кредитования: 33,7 миллиарда рублей со снижением на 28,1 процента к декабрю и на 1,55 к январю 2022-го. Средний чек при этом возрос по сравнению с прошлым месяцем на 3 процента до 25,3 тысячи рублей.

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Положительная динамика зафиксирована только в автокредитовании. В 2023 году январские объемы впервые превысили декабрьские за последние девять лет. Рост составил 1,5 процента к предыдущему месяцу, общая сумма — 74,1 миллиарда рублей. Средний размер такого кредита при этом сократился до 1,2 миллиона рублей. В целом результаты, полагает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, объясняются эффектом низкой базы в декабре. Он также обратил внимание, что начиная с лета растут выдачи кредитов на авто с пробегом.

Согласно данным за 2022 год, на автокредиты на подержанные автомобили приходилось более половины выданных ссуд. Среди них наибольший спрос был на марки Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Популярностью пользовались машины 2011-2013 и 2018-2019 годов выпуска, которые составили четверть продаж.