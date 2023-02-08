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13:17, 8 февраля 2023Россия

Оштрафованного после сна с Зеленским россиянина наказали за критику СВО

Оштрафованного после сна с Зеленским жителя Читы Лосева наказали за критику спецоперации

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жителя Читы Ивана Лосева, которого в декабре 2022 года оштрафовали на 30 тысяч рублей после пересказа сновидения с участием президента Украины Владимира Зеленского в соцсетях, наказали за критику специальной военной операции. Об этом сообщает портал Chita.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда.

Россиянин опубликовал в аккаунте в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация) видеоролик со своим интервью телеканалу BBC News, где он негативно отозвался о ситуации на Украине.

Кроме того, в видео Лосева были размещены субтитры телеканала «Спасите Украину», что также указывает на дискредитацию деятельности российской армии, уточнили в суде.

«По второму материалу Лосева привлекли к административной ответственности за видеоролик на телеканале "Дождь" (признан в России иноагентом) на YouTube, где Лосев также негативно отзывается о спецоперации на Украине и дискредитирует власть России, деятельность президента Владимира Путина относительно СВО», — отметили в пресс-службе.

Два административных дела Центральный районный суд Читы рассмотрел 7 февраля. По каждому из них Лосеву был назначен штраф по 35 тысяч рублей.

Ранее по статье о дискредитации Вооруженных сил России оштрафовали многих публичных лиц России. К примеру, административный протокол за дискредитацию российской армии составили на актера Артура Смольянинова, известного по фильмам «Последний забой» и «Калашников».

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Анна Щербакова
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