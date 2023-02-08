Названы лучшие бюджетные отели Египта

АТОР: тур на двоих с перелетом и проживанием в Египте стартует от 62,4 тысячи рублей

Представители туротрасли назвали лучшие бюджетные отели Египта по соотношению «цена-качество» на февральские праздники. Список опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По наблюдениям туроператоров, в зимнем сезоне при выборе отелей в Египте туристы все чаще запрашивают объекты с подогреваемыми бассейнами, — говорится в публикации. — В зимние месяцы на египетских курортах бывает ветрено, а вода часто не слишком уже теплой для купания, так что отдых в теплом бассейне отлично подойдет тем, кто не рискнет купаться в море или просто хочет плавать с комфортом».

Так, выгоднее всего провести недельный отпуск в Хургаде можно в четырехзвездочном отеле Albatros Aqua Blu Resort — тур на двоих с перелетом и проживанием стартует от 62,4 тысячи рублей. Отдых с перелетом и размещением в гостиницах категории пять звезд AMC Royal Hotel & Spa и Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh выйдет в 105 и 112 тысяч рублей на двоих соответственно. Дешевле 120 тысяч двое путешественников также могут забронировать путевку в четырехзвездочные и пятизвездочные гостиницы, например Paradise Abu Soma Resort и Royal Lagoons Resort & Aqua Park.

Провести отпуск в Шарм-эш-Шейхе обойдется дороже — минимальная цена путевок начинается от 140,7 тысячи рублей. В сумму входит недельное проживание в пятизвездочном Albatros Sharm Resort и перелет на двоих. Средняя цена туров по направлению составляет 150 тысяч рублей.

Ранее Египет изменил правила продажи алкоголя в магазинах duty free прибывающим в страну туристам. Так, в течение 48 часов после въезда в страну путешественники могут купить в магазинах duty free до двух литров спиртных напитков и два блока сигарет — на сумму не более 200 долларов.