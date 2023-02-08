Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 8 февраля 2023Мир

Жительница Турции описала ситуацию в стране после землетрясений

Жительница Турции Фериде рассказала о криках из-под развалин после землетрясения в стране

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

После мощного землетрясения в Турции разрушены тысячи зданий, многие люди остаются под завалами. Граждане страны тяжело переживают эту трагедию, рассказала в разговоре с «Лентой.ру» местная жительница Фериде. По ее словам, на фоне случившегося турки объединились и всеми силами участвуют в спасательных работах.

«Мы, жители страны, очень переживаем, нам очень плохо, пропал сон. Бедные люди. Разрушено более 11 тысяч зданий, не хватает спасителей, многие здания еще не начали раскапывать, это просто ужасно. Люди кричат, плачут из-под развалин, нужна помощь, просто ужасно. Не дай Бог никому такое пережить. В стране объявлен траур до 13 февраля, каникулы продлили до 13 февраля. Народ изо всех сил, как может, старается помочь», — поделилась она.

Материалы по теме:
Погребенные заживо Под завалами в Турции найдены живыми 187 человек
Погребенные заживоПод завалами в Турции найдены живыми 187 человек
28 октября 2011
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение. Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней
В Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение.Страшные кадры катастрофы, унесшей тысячи человеческих жизней
6 февраля 2023

Мощное землетрясение в Турции магнитудой 7,8 произошло 6 февраля. По последним данным погибли 8574 человека, ранены 49133 человека, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Стихия также затронула Сирию, где жертвами трагедии стали 1250 человек, пострадали 2054.

Землетрясение стало самым мощным с 1939 года, когда погибли 33 тысячи человек. Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
В МИД заявили об опасности прямого военного столкновения России и США
VK наградила победителей чемпионата по программированию VK Cup
Памела Андерсон раскрыла судьбу культового купальника из «Спасателей Малибу»
Назначена дата оглашения приговора бывшему губернатору Фургалу за убийства
Зеленский запланировал визит в Брюссель
Названа отличительная черта землетрясения в Турции
Киев обвинили в отправке на фронт возвращенных из плена военных
Жительница Турции описала ситуацию в стране после землетрясений
Два подростка пострадали в драке старшеклассников с молотками в школе Челябинска
Российский омбудсмен заступилась за бывших украинских пленных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.