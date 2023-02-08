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16:48, 8 февраля 2023Мир

Польша разочаровалась вкладом Германии в поставку танков Украине

Глава Минобороны Польши заявил о разочаровании тем, что ФРГ поставила мало танков Киеву

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

Власти Польши разочарована тем, что Германия поставила мало танков Leopard Украине. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, его слова передает РИА Новости.

«Мы будем говорить о коалиции, которую мы строим, коалиции стран, которые располагают танками Leopard и готовы их передать Украине. Наш вклад — 14 штук. Немецкий — тоже 14 штук. Мы немного разочарованы этим вкладом со стороны Германии», — подчеркнул польский вице-премьер.

Ранее сообщалось, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек не смог назвать число основных боевых танков Leopard 1 для передачи Украине. При этом он отметил, что что Киев должен получить их двузначное количество в первом квартале этого года. Политик понадеялся, что решение об отправке танков приняли в нужное время.

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Виктория Кондратьева
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