Польша разочаровалась вкладом Германии в поставку танков Украине

Глава Минобороны Польши заявил о разочаровании тем, что ФРГ поставила мало танков Киеву

Власти Польши разочарована тем, что Германия поставила мало танков Leopard Украине. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, его слова передает РИА Новости.

«Мы будем говорить о коалиции, которую мы строим, коалиции стран, которые располагают танками Leopard и готовы их передать Украине. Наш вклад — 14 штук. Немецкий — тоже 14 штук. Мы немного разочарованы этим вкладом со стороны Германии», — подчеркнул польский вице-премьер.

Ранее сообщалось, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек не смог назвать число основных боевых танков Leopard 1 для передачи Украине. При этом он отметил, что что Киев должен получить их двузначное количество в первом квартале этого года. Политик понадеялся, что решение об отправке танков приняли в нужное время.